Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 13/07/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 13 de julho de 2023 (13/07/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Ramona e Beezus" é um longa-metragem dirigido por Elizabeth Allen.

Ramona é uma menina com muita imaginação. Quando o pai perde o emprego, ela precisa usar a criatividade para ajudar a família. As mais engraçadas soluções passam a fazer parte do seu cotidiano.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Elton John se despede dos palcos com show emotivo na Suécia

Taylor Swift: cantora estreia videoclipe com ex-namorado

Disney 100 anos: exposição de aniversário revela acervo inédito

Cinema do Dragão realiza mostra do diretor Ousmane Sembène em julho

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Ramona e Beezus

Quando: hoje, quinta, 13 de julho de 2023 (13/07/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui