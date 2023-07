Quem é a mulher de preto pelas ruas de Fortaleza? Entenda mistério

"Beata Sombria" é uma das cinco histórias que serão contadas no "Memórias do Medo", novo filme do O POVO+

Após vídeos de uma “assombração” ganharem repercussão nas redes sociais, uma questão pairou no imaginário do cearense: quem é a mulher que tem circulado por Fortaleza trajando roupas pretas dos pés à cabeça? Vista na avenida Beira Mar, no Centro e até em condomínios da Capital, a persona misteriosa tem, enfim, sua identidade revelada.

A aparição da “Mulher de Preto” integra ação para promover o mais novo filme do O POVO+: “Memórias do Medo”.

A obra audiovisual irá apresentar cinco histórias de terror que desafiam a lógica do “mundo real”. A obra original da plataforma O POVO+ é baseada em histórias de assombração ou sobrenaturais.

A mulher de preto é uma das cinco histórias que serão contadas no "Memórias do Medo", nova produção audiovisual do O POVO Crédito: O POVO

Apelidada de “Beata Sombria”, a história da mulher de preto foi selecionada por possuir “uma característica visual mais marcante, que remete a histórias fantásticas de terror”, conforme detalha Jimmy Lucas, gerente de negócios digitais do O POVO.

Viralizando de forma orgânica em páginas de entretenimento, como Fortaleza Ordinária e Meu País Ceará, a “Beata Sombria” chegou a aparecer no Passeio Público, na Santa Casa de Misericórdia, na Praça da Bandeira e na avenida Baeira Mar à noite.

A história da "Mulher de Preto" e outros contos de terror poderão ser assistidos na plataforma O POVO+ a partir desta quinta-feira, 13.



