As pizzas são um prato delicioso e prático de fazer, mas para agradar todos os paladares é necessário repaginar até mesmo este clássico. Para isso, a dica é apostar na versatilidade dessa iguaria, visto que ela permite combinações com diversas massas e opções de recheios, incluindo as veganas. E o melhor de tudo, também podem ser preparadas em versões doces. A seguir, confira 3 receitas de pizzas doces veganas deliciosas e de dar água na boca!

Pizza de banana

Ingredientes

Massa

10 g de fermento biológico

1 colher de chá de açúcar

1 xícara de chá de água morna

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de sal

3 colheres de sopa de óleo de soja

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de soja para untar

Recheio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

8 bananas-nanicas cortadas em rodelas

300 g de chocolate meio amargo vegano picado

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e a água e misture bem. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, o óleo de soja e o sal e misture bem. Junte a mistura com o fermento biológico reservado e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra o recipiente com plástico filme e deixe descansar por 1 hora.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Disponha cada uma das massas em uma assadeira untada com óleo de soja e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar levemente. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Desligue o fogo, despeje o chocolate sobre as massas e espalhe com a ajuda de uma colher. Depois, disponha as rodelas de banana sobre ele, preenchendo toda a pizza. Polvilhe com açúcar e canela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o açúcar derreter. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pizza de baunilha

Ingredientes

Massa

1/2 kg de farinha de trigo

30 g de fermento biológico

3 colheres de chá de sal

200 ml de água morna

1/2 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de café de açúcar

Farinha de trigo para polvilhar

Azeite para untar

Recheio

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de amido de milho

200 ml de leite de soja

2 colheres de sopa de aveia em flocos

3 colheres de sopa de farinha de arroz

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

2 colheres de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa, exceto a água, e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra o recipiente com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Disponha cada uma das massas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 7 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes do recheio e misture bem. Leve ao fogo médio e mexa até obter um creme homogêneo. Desligue o fogo, espere esfriar, despeje o creme sobre as massas e espalhe com a ajuda de uma colher. Leve as pizzas novamente ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.