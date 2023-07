Show de Noel Gallagher é cancelado após ameaça de bomba

O músico Noel Gallagher teve seu show cancelado em Nova York, nos Estados Unidos, após ameaça de bomba na região de Saratoga Springs.

A apresentação do artista britânico estava marcada para o sábado, 8, mas o ex-Oasis foi impedido de subir ao palco após informações de um artefato explosivo no local.

“Com muita cautela, o show no Saratoga Performing Arts Center foi suspenso às 21h40min e os participantes do show foram evacuados sem incidentes”, informou o comunicado compartilhado pela New York State Park Police, em postagem no Facebook.

Na ocasião, o público foi evacuado e foi realizada uma varredura no local. De acordo com a polícia, os resultados foram negativos, mas o incidente “está sob investigação”, sendo considerado “ameaça terrorista, um crime de classe D”.

A banda Garbage, que se apresentou antes de Noel, compartilhou em publicação no Twitter sobre o ocorrido: "Não temos ideia do que aconteceu esta noite. Fomos todos evacuados e estávamos preocupados com todos". Até o momento, Noel Gallagher não se manifestou sobre o assunto.



