5 animações japonesas para os fãs de mangá

Desde o início dos anos 90, os animes têm feito muito sucesso no Brasil. Repletos de histórias emocionantes, personagens icônicos e visuais deslumbrantes, essas produções costumam encantar não só crianças, mas também adultos de todas as idades, estabelecendo uma conexão inesquecível com os personagens.

Produções como Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon e Yu Yu Hakusho, que já eram populares como mangás, ganharam ainda mais espaço e carinho do público quando foram adaptados para o formato audiovisual. Por isso, se você é um fã de mangá em busca de novas aventuras, confira abaixo cinco filmes e séries de animações japonesas que certamente irão satisfazer sua paixão pelo gênero!