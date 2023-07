Maria Eduarda Brechna, do Rio Grande do Sul, vence Miss Brasil 2023

A gaúcha Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, foi eleita Miss Universo Brasil 2023 na noite desse sábado, 8, desbancando outras 26 concorrentes.

Com o título, Maria Eduarda, que é estudante de Jornalismo, vai representar o Brasil no concurso Miss Universo — neste ano, sediado em El Salvador. Ela pode se tornar a primeira brasileira a vencer a competição em 55 anos.

Com 15 conquistas, o Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional de títulos. Bárbara Reis, do Mato Grosso, e Vitória Brondt, de São Paulo, completaram o pódio da edição deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao GShow, Maria Eduarda explicita a importância de vencer o concurso. "É muita dedicação, muito esforço. Eu venho de um estado onde o [concurso de] Miss é uma tradição. Hoje eu sou a 15ª Miss do Rio Grande do Sul. Carrego a história de todas essas 14 mulheres que vieram aqui com garra e determinação. Carrego Iêda [Maria Vargas], carrego Marthina Brandt e tantas outras mulheres de sucesso dentro da história do Miss Brasil", afirmou.

Também ao portal, a gaúcha apontou que deve começar os preparativos para o Miss Universo nesta segunda-feira, 10.