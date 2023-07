Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 07/07/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 07 de julho de 2023 (07/07/23), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Max: O Cão Herói" é um longa-metragem dirigido por Boaz Yakin.

Max é um cão altamente treinado que serve ao lado do soldado Kyle Wincott. Com a morte de seu dono no Afeganistão, Max é adotado pela família do fuzileiro naval. O cachorro acaba criando laços com Justin, irmão do militar, e juntos eles tentam desvendar o mistério por trás da morte de Kyle.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Max: O Cão Herói

Quando: hoje, sexta, 07 de julho de 2023 (07/07/23), às 15h25min

Onde: canal aberto da TV Globo

