Filha de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia: 'Renasceu'

A filha recém-nascida do casal de atores, Thaila Ayala e Renato Góes, passou por uma cirurgia no coração

A pequena Tereza, de dois meses, filha do casal de atores Thaila Ayala e Renato Góes, passou por uma cirurgia no coração. A informação foi divulgada pelo ator através de uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 6.

“Tereza e seus heróis. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. ‘Tetê’ renasceu. Dr. Gustavo, Dr. Carlos e equipe. Enfermeiras e técnicos de enfermagem. Todo o time Einstein, obrigado!! O carinho, atenção e cuidado de vocês ficarão pra sempre em nossos corações”, escreveu Renato Góes na publicação. “Nossa eterna gratidão a todos”, expressou Thaila Ayala em um comentário

A filha do casal foi diagnosticada ainda no útero com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita. Ela foi levada ao Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, para realizar um procedimento.

Quando descobriu a condição da filha, Thaila publicou um desabafo nas redes sociais. Na época, os relatos dos médicos eram todos negativos.

“Todas as probabilidades mostravam que não ia dar certo e vinha uma palavra falando que ia dar certo. E ele [o médico] achou uma parte do coração da menina, que já deveria ter fechado dentro do meu útero e não estava”, relatou. "Ela estava tendo fluxo sanguíneo de um lado para outro onde não deveria ter. Nesse dia eu caí", confessou Thaila, explicando que não havia chances de fechar a abertura enquanto Tereza estivesse ainda no útero.

Com o sucesso da cirurgia, amigos e famosos reagiram à publicação. “Graças a Deus, nossa passarinha firme e forte, amo vcs”, escreveu a atriz Fiorella Mattheis. “Benza Deusa”, comentou a atriz Fabíula Nascimento. “Amém. Xêro em todos e nessa guerreirinha”, disse o apresentador Tiago Medeiros.

