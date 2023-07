Justiça condena José Dumont por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. A decisão foi confirmada por Gisele Guida de Faria, juíza da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJ-Rio e divulgada na tarde desta quinta-feira, 6.

Devido a idade avançada do ator, a sentença de José Dumont foi reduzida a um ano de reclusão em regime aberto. Com 72 anos de idade, o paraibano foi preso em flagrante, em setembro de 2022, por armazenar material pornográfico de crianças e adolescentes de idades variadas.

Ainda no ano passado, José Dumont foi acusado de estupro de vulnerável e pedofilia, sendo investigado por manter um relacionamento com um menino de 12 anos e possuir vídeos de sexo com crianças em seu celular.

Prisão de José Dumont: relembre o caso

Conhecido por atuar em novelas como "Nos Tempos do Imperador" e a primeira versão de "Pantanal", o ator passou a ser alvo de uma investigação policial após câmeras de segurança terem flagrado ele trocando beijos e carícias íntimas com um adolescente.

De acordo com informações, José Dumont teria mantido um relacionamento com o garoto, de apenas 12 anos, e prometido para ele uma ajuda financeira.

No curso investigativo, foi aberto um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont, cumprido ainda em setembro de 2022. Ao chegarem no local, policiais encontraram vídeos de pornografia infanto-juvenil no celular do artista e prenderam o ator em flagrante pelo armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças.

Em outubro do mesmo ano, a Justiça do Rio determinou a soltura de José Dumont. De acordo com o Tribunal de Justiça, a prisão preventiva foi afastada porque o ator foi processado pelo crime do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por armazenamento de imagens de cenas pornográficas.

De acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nesta situação. No entanto, José Dumont teve de cumprir medidas cautelares alternativas, como monitoração com tornozeleira eletrônica.



