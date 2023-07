Herbert Vianna, do Paralamas do sucesso, recebe alta após pneumonia

Herbert Vianna, músico da banda Paralamas do sucesso, estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 28

O músico da banda Paralamas do Sucesso Herbert Vianna, 62, recebeu alta médica nesta quarta-feira,5, após internação no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Herbert havia sido internado no último dia 28 de junho devido a uma pneumonia. A internação foi solicitada pelos médicos para tratar da saúde do cantor. O caso do músico é considerado leve.

O dono dos sucessos “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Lanterna Dos Afogados”, “Cuide bem do seu amor” e outros clássicos do rock nacional concluiu com sucesso o tratamento para tratar a doença, conforme explica o comunicado do hospital

