5 receitas ricas em fibras para o almoço

Veja como preparar pratos deliciosos que auxiliam no funcionamento do corpo

As fibras, presentes em frutas, verduras, cereais integrais, linhaça, chia e farelos, são essenciais para a manutenção do bom funcionamento intestinal. Além disso, auxiliam na redução da absorção de açúcar na dieta, na eliminação de colesterol e ainda promovem saciedade, ajudando no processo de emagrecimento.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, acrescenta a nutricionista Fernanda Sobral.

A seguir, confira como preparar receitas deliciosas e ricas em fibras!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

500 g de carne magra moída

3 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

1 colher de sopa de tomilho

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas, corte-as no sentido do comprimento e seque-as com papel toalha. Em um recipiente, tempere as fatias de abobrinha com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos.

Em um refratário, coloque uma camada de molho e depois uma camada de abobrinha. Repita o processo até o fim dos ingredientes. Regue a lasanha com azeite e leve ao forno preaquecido por 25 minutos. Após esse período, retire a receita do forno, acrescente o manjericão e o tomilho por cima e sirva a seguir.

Quiche de salmão com alho-poró

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de sal

1 gema de ovo

2 colheres de sopa de azeite

1/3 de xícara de chá de água

Recheio

400 g de filé de salmão

1 alho-poró cortado em cubos pequenos

2 tomates cortados em cubos pequenos

4 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

Água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o sal e o azeite e misture bem. Em seguida, adicione a gema de ovo e a água. Mexa até obter uma massa homogênea. Modele a massa em formato redondo, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire da geladeira, disponha a massa sobre uma superfície lisa e a estique bem com um rolo. Em seguida, coloque a massa em uma forma de fundo removível e pressione as bordas com um garfo. Leve a massa ao forno baixo preaquecido por 15 minutos e reserve.

Recheio

Em uma panela, cubra o salmão com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, descarte a água, espere o peixe esfriar e desfie-o. Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio, refogue o alho-poró, o tomate e o salmão por 4 minutos. Em um recipiente, coloque os ingredientes refogados, o iogurte, os ovos, um pouco de sal e de pimenta-do-reino e misture.

Montagem

Coloque o recheio dentro da massa pré-assada e leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Após esse período, retire a quiche do forno e sirva a seguir.