Mostra de autorretratos reflete sobre silenciamentos a mulheres negras

Refletindo sobre representações imagéticas e silenciamentos a mulheres negras, a artista visual Jane Batista traz série de autorretratos na exposição "Dizer o Silêncio". A mostra, que tem curadoria do especialista em mercado de arte contemporânea Aldonso Palácio e marca a primeira individual da artista, terá abertura neste sábado, 8, às 10 horas, na Imagem Brasil Galeria.

Na ocasião da abertura da exposição, haverá também o laçamento de uma série limitada do catálogo, numerada e assinada, cujas vendas são revertidas para a artista. "Dizer o Silêncio" reúne um total de 38 autorretratos de Jane que trazem, a partir do corpo, reflexões simbólicas sobre preconceito, silenciamentos e representação.

Nascida no município de Piripiri, no Piauí, Jane Batista é radicada em Fortaleza e vive no Serviluz. A partir de experimentações visuais, a artista tem foco de produção em retratos e fotoperformance. É, ainda, integrante do grupo de estudos de fotografia "Sol Para Mulheres"

A ficha técnica de "Dizer o Silêncio" traz nomes como Gentil Barreira, responsável pela impressão e revisão das imagens; Rafaela Leite, na produção executiva e expografia; e Cecíla Calaça, pesquisadora que assina textos do catálogo.

Exposição "Dizer o Silêncio"

Quando: abertura sábado, 8, às 10 horas; em cartaz até 2 de setembro; visitação de segunda a sexta, de 9 horas às 12h30min e de 14 horas às 17h30min e, aos sábados, mediante agendamento

abertura sábado, 8, às 10 horas; em cartaz até 2 de setembro; visitação de segunda a sexta, de 9 horas às 12h30min e de 14 horas às 17h30min e, aos sábados, mediante agendamento Onde: Imagem Brasil Galeria (rua Rocha Lima, 1701 - Centro)

Imagem Brasil Galeria (rua Rocha Lima, 1701 - Centro) Mais informações: (85) 3261.0525, [email protected] e @imagembrasil.galeria

