4 receitas práticas de sobremesas de liquidificador

As sobremesas fáceis são uma ótima alternativa para saciar a vontade de comer doce e economizar tempo na cozinha. E, mesmo com preparo simples, permitem que sejam feitas combinações entre diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor e agradar diversos paladares. Por isso, selecionamos 5 receitas de sobremesas deliciosas para você testar em casa. Veja!

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o creme de leite, o leite condensado, a ricota e a manteiga e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma redonda com manteiga e despeje a mistura sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidados. Sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o açúcar para a calda e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter, até formar uma calda. Desligue o fogo, despeje a mistura do liquidificador sobre a forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

Sorvete de morango (Imagem: rontav | Shutterstock)

Sorvete de morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

20 g de gelatina em pó sabor morango

250 g de creme de leite

1/2 l de água morna

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva na água. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque o sorvete em um recipiente, tampe e leve ao congelador por 30 minutos. Após, retire do congelador e bata novamente no liquidificador por 5 minutos. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

500 g de creme de leite

100 ml de suco de limão

200 g de biscoito tipo maizena

tipo maizena Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e despeje o creme de limão sobre eles. Repita o processo até preencher toda a forma e finalize com o creme de limão. Decore com as raspas de limão e cubra com um plástico filme. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.