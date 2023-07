Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 03/07/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 03 de julho de 2023 (03/07/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Querido John" é um longa-metragem dirigido por Lasse Hallström.

John é um soldado que volta para sua cidade durante uma licença e se envolve com Savannah, uma universitária idealista. Apaixonados, eles se correspondem, quando John volta para suas perigosas missões no Exército. O amor dos dois é grande, mas o atentado terrorista de 11 de Setembro e uma reviravolta do destino podem por tudo a perder. A obra é baseada no best-seller de Nicholas Sparks.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Missão: Impossível 7 tem sessões antecipadas em cinemas do Brasil

Crítica: Indiana Jones acena à nostalgia com essência aventureira em novo filme

Taylor Swift e mais atores são novos membros da Academia do Oscar

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Querido John

Quando: hoje, segunda, 03 de julho de 2023 (03/07/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui