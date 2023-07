Casa no campo ou na praia: saiba como construir ou reformar

Seja no campo ou na praia, o sol pode trazer vários benefícios. É possível apostar no aquecimento solar, por exemplo, para deixar a água do chuveiro e a da piscina bem quentinhas. “Apesar de o investimento inicial ser mais caro, depois você não vai ter aquele gasto com energia elétrica. Portanto, aproveite para utilizar sistemas, como o aquecimento solar de água, além da energia fotovoltaica”, recomenda.

Em cidades menores e mais afastadas de grandes centros, será mais difícil encontrar um bom depósito de material de construção, ou uma loja de decoração. Resultado: será preciso ir até mais longe. “Talvez seja mais vantajoso comprar todos os itens em uma cidade maior e, depois, mandar entregar todos de uma vez. Também fique atento aos fretes altos e os custos extras”, aconselha ele.

A maresia é um dos problemas de quem vive em casa de praia, que resulta na oxidação dos metais. Por isso, na hora de comprar as dobradiças ou fechaduras de portas, torneiras ou eletrodomésticos em geral, é importante buscar materiais específicos, que sejam resistentes e que apresentem uma camada extra de proteção.

Também é preciso ter cuidado na hora de incluir a madeira em casa, afinal as pessoas adoram esse tipo de decoração que remete ao clima praiano. “Indico a utilização da madeira do tipo Cumaru para fazer decks, pois é super-resistente, suporta sol, chuvas e outras intempéries”, diz Bruno.

Sala de estar com lareira para as noites frias (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto de Bruno Moraes Arquitetura)

Ventilação para deixar os ambientes arejados

As casas de praia costumam ser muito quentes. Então, na hora de construir, avalie algumas pequenas alterações como: se vale a pena fazer uma exaustão natural, uma abertura no telhado para ter um escape de ar quente, a criação de janelas – uma de frente para a outra (que contribui com a ventilação cruzada) etc. Essas soluções podem evitar o uso excessivo da climatização artificial, como máquinas de ar-condicionado.

Paisagem para ter como vista

Antes de construir, os moradores devem ter em mente qual tipo de vista eles sonham em ter. Nesse sentido, a tecnologia pode ser uma boa aliada a partir de fotos de drone, para mapear bem o entorno do local. Assim, é possível saber os ângulos mais bonitos, que tipo de vegetação há em volta do terreno etc.

“Gosto quando a casa se torna parte daquele ambiente, quando os moradores têm interação com toda a vida em volta dele, gerando o mínimo de interferência possível. Se você tem uma árvore no meio do terreno, que tal pensar no projeto de forma a destacá-la?”, sugere Bruno.