Vander Lee ganha homenagem da filha em show Cine São Luiz em julho

A cantora Laura Catarina realiza uma apresentação especial em homenagem a Vander Lee, músico brasileiro que faleceu em 2016, aos 50 anos de idade. O show irá ocorrer no domingo, dia 9 de julho, às 18 horas, no Cineteatro São Luiz.

Com espetáculo musical intitulado “Estrela”, Laura Catarina apresenta novas versões das canções que ficaram marcadas na voz de Vander Lee.

Músicas como “Onde Deus possa me ouvir”, “Pensei Que Fosse o Céu”, “Esperando aviões” e outros sucessos vão ganhar novas interpretações feitas pela filha do músico.

Com ingressos nos valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira), os interessados no show especial podem adquirir as entradas no site do Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz.

Laura Catarina canta Vander Lee

Quando : domingo, 9 de julho, a partir de 18 horas



: domingo, 9 de julho, a partir de 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)



: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) Vendas: Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz



