5 filmes de super-heróis aos quais vale a pena assistir

Ao longo dos anos, os filmes de super-heróis conquistaram um espaço muito grande na indústria cinematográfica. Desde o lançamento de “Homem de Ferro”, em 2008, as produtoras têm investido cada vez mais neste tipo de longa e alcançado grandes sucessos.

Combinando ação, fantasia e elementos dramáticos, essas produções têm se destacado cada vez mais pela qualidade dos efeitos visuais, que possibilitam a criação de cenas grandiosas e impressionantes, as quais fazem com que a imersão na história se torne ainda melhor.

Além disso, os filmes de super-heróis proporcionam uma experiência única para os fãs de quadrinhos e para o público em geral, atraindo não só crianças, mas também adultos de todas as idades. A seguir, confira a lista com alguns longas de super-heróis aos quais vale a pena assistir!

Vingadores: o Últimato (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

1. Vingadores: o Últimato

Após os eventos devastadores de “Vingadores: Guerra Infinita”, em que o vilão Thanos obteve todas as joias do infinito e exterminou metade da vida no universo, em “Vingadores: o Últimato” os heróis remanescentes e alguns aliados se juntam para mais uma luta icônica com o intuito de restaurar as vidas perdidas e reestabelecer a ordem do universo, atitude que determinará o destino da humanidade. Para isso, será necessário enfrentar grandes desafios, confrontar o passado e superar traumas, além de encontrar a coragem necessária para fazer o que precisa ser feito.

Onde assistir: Disney+

Batman – O Cavaleiro das Trevas (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros) 2. Batman – O Cavaleiro das Trevas Considerado um dos melhores filmes do Batman, "Batman – O Cavaleiro das Trevas" nos apresenta o momento em que o lendário vigilante de Gotham City conhece Coringa, um novo vilão misterioso que é responsável por ataques brutais e violentos na cidade. Dirigido por Christopher Nolan, a trama conta com uma atuação incrível do falecido Heath Ledger (Coringa), que foi premiada postumamente no Oscar e até hoje ficou marcada por ser a melhor representação do vilão de todos os tempos. Onde assistir: HBO Max Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures) 3. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa Este foi um dos filmes mais esperados pelos fãs de histórias em quadrinhos. Em "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", os três Homens-Aranha se unem para enfrentar inimigos familiares, mas que não pertencem a este universo. A confusão com os vilões tem início quando o Peter Parker de Tom Holland interfere acidentalmente em um feitiço lançado pelo Doutor Estranho, resultando em uma alteração completa na realidade em que ele vive. Agora, com a força dos heróis unida, eles precisam enfrentar grandes vilões do passado e reestabelecer a ordem natural das coisas. Onde assistir: HBO Max O Esquadrão Suicida (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros) 4. O Esquadrão Suicida Lançado em 2021, "O Esquadrão Suicida" dirigido por James Gunn cumpriu sua missão ao trazer uma história cativante, criativa e repleta de ação e aventura. Diferentemente das indicações anteriores, neste filme são os vilões que se juntam para salvar a humanidade de uma ameaça maior: Starro, uma estrela-do-mar alienígena gigante, que sofreu algumas experiências para ser utilizada como arma pelo governo dos Estados Unidos. Com dilemas éticos e morais, os vilões vão precisar escolher entre seguir seus próprios interesses ou se tornar heróis em uma missão perigosa e desafiadora. Onde assistir: HBO Max e Prime Video Logan (Imagem: Reprodução digital | Fox Film) 5. Logan Após o lançamento de "X-Men Origens: Wolverine" em 2009 e "Wolverine: Imortal" em 2013, as expectativas para o terceiro filme da franquia estrelado por Hugh Jackman não estavam muito altas. No entanto, o público foi surpreendido por um filme excepcional que superou as expectativas dos fãs. "Logan" conta a história de uma última missão em que Wolverine, agora mais velho, deve levar uma jovem mutante para um local seguro, protegendo-a dos caçadores que estão em sua busca. Esse filme oferece uma despedida digna para o Wolverine e proporciona uma aventura repleta de ação para os espectadores. Onde assistir: Disney+ e Star+