Orgulho LGBTQIA+: confira 6 filmes que retratam a luta de pessoas trans

A luta da comunidade trans não é algo novo na sociedade, mas tem ganhado considerável destaque no universo cinematográfico, principalmente considerando os índices de violência contra essas pessoas. Segundo um levantamento do Observatório dos Direitos Humanos, em 2022 foram registradas cerca de 131 mortes de pessoas trans no Brasil, sendo que 65% dos casos foram motivados por crimes de ódio.

E não é só isso. Conforme aponta um relatório divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), o Brasil lidera o ranking – com 80 países -, pelo décimo quarto ano seguido, com relação a violência contra pessoas trans. Diante disso, o audiovisual não poderia deixar de retratar a luta dessa comunidade pelo direito de igualdade e respeito, com o intuito de conscientizar a população e criar representações que promovam espaço para essas pessoas.

Por isso, confira 6 filmes protagonizados por pessoas trans que mostram uma realidade que você provavelmente não conhece!

1. Indianara (2019)

Dirigido e roteirizado por Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa, a produção narra a história da ativista transexual Indianara Siqueira, uma das idealizadoras da Casa Nem, abrigo para pessoas trans em situação de vulnerabilidade.

No filme, o público assiste à trajetória da ativista para combater o preconceito, a intolerância e a polarização por meio de disputas partidárias e combate a um governo opressor, tudo isso enquanto lidera um grupo de mulheres trans que lutam pela própria sobrevivência. Além disso, também é possível acompanhar como a ativista, de origem humilde, tornou-se um dos maiores ícones da comunidade trans.

Onde assistir: Telecine, YouTube, Globoplay, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

2. Alice Júnior (2019)

Protagonizado pela atriz Anne Celestino, o filme conta a história de Alice Júnior, uma adolescente trans comunicativa e super carismática que passa metade do seu tempo produzindo vídeos para o YouTube. No entanto, a sua vida vira de cabeça para baixo após o seu pai (Emmanuel Rosset) ser transferido de estado para um novo trabalho.

Assim, a garota tenta se adaptar à nova rotina enquanto enfrenta preconceitos na nova escola ao se deparar com pessoas mais retrógradas do que ela estava acostumada. Em meio a isso, o único desejo da adolescente é dar o primeiro beijo; mas, antes, ela luta pelo direito de ser quem realmente é.

Onde assistir: Netflix, YouTube e Google Play Filmes e TV.

3. Um Garoto como Jake (2018)