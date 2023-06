Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 26/06/23

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de junho de 2023 (26/06/23), às 16 horas (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Senhor Estagiário" é um longa-metragem dirigido por Nancy Meyers.



Jules Ostin é a criadora de um bem-sucedido site de venda de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses, já tem mais de duas centenas de funcionários. Ela leva uma vida bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público. Quando sua empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Whittaker. Aos 70 anos, Ben leva uma vida monótona e vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um amigo.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Netflix, HBO Max e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

Filho de Rita Lee compartilha vídeo inédito da cantora ganhando disco

Exposição com fotos de presidentes vai até agosto em Cascavel

Barbie: saiba quando começa a pré-venda de ingressos para o filme

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Um Senhor Estagiário

Quando: hoje, segunda, 26 de junho de 2023 (26/06/23), às 16 horas

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui