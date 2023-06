9° Trilhão das Flores acontece neste final de semana em Itapipoca

O 9° Trilhão das Flores acontece neste final de semana, nos dias 24 e 25, com apoio da prefeitura de Itapipoca e da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv). A trilha é um dos maiores eventos Off Road desta região do Ceará, e conta com a participação de cerca de 40 cidades e de em torno de 500 inscritos nas modalidades bikes, e 200 nas outras modalidades, motos, quadriciclos e 4x4.

Segundo um dos organizadores, Gustavo Abelha, as inscrições e a programação começam no sábado, às 19h, com acolhida aos participantes e um grande show de manobras radicais com a Equipe Max Motos, em frente à praça da prefeitura.

A programação do 9° Trilhão das Flores começa 6h no domingo, dia 25 Crédito: Divulgação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, dia 25, o evento começa cedo, 6 horas, com a entrega de kits da bike e com o café da manhã. Os veículos sairão da sede do município e percorrerão diversas localidades nas regiões serranas e sertão, em diferentes horários.

Diversas cidades vão participar do 9° Trilhão das Flores. Entre elas estão: Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Maracanaú, Eusébio, Canindé, Itapipoca, Ibiapina e Sobral.