5 receitas veganas de liquidificador

O liquidificador é um excelente aliado na preparação de receitas veganas de forma prática e fácil. Com sua capacidade de processar e misturar ingredientes de forma rápida e eficiente, ele se torna uma ferramenta versátil na cozinha. Seja você vegano ou apenas interessado em diversificar a alimentação, essas opções são perfeitas para adicionar ao seu repertório culinário.

A seguir, veja 5 receitas veganas deliciosas de liquidificador!

Pão de “queijo”

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de batata inglesa cozida e amassada

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o polvilho azedo, a batata inglesa, o óleo vegetal, a água, o leite vegetal e o sal. Bata até obter uma massa homogênea e levemente pegajosa. Com a ajuda de uma colher, faça pequenas bolinhas com a massa e disponha em uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por aproximadamente 25 minutos, ou até os pães de queijo ficarem dourados. Retire do forno e sirva quente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Torta de legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Recheio

2 xícaras de chá de legumes picados (cenoura, abobrinha, brócolis, pimentão etc.)

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de tofu amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a farinha de trigo, a aveia em flocos, o óleo vegetal, a água, o fermento em pó e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Em uma forma de torta untada, despeje metade da massa e espalhe no fundo e nas laterais. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire do fogo e misture o tofu amassado. Espalhe o recheio sobre a massa na forma. Cubra o recheio com o restante da massa no liquidificador. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada. Retire do forno, deixe esfriar um pouco antes de desenformar e sirva.