Veja como aplicar o estilo tropical nos ambientes

Alegria, conforto e frescor são algumas das palavras que resumem as sensações transmitidas pelo estilo tropical. Esse tipo de decoração faz referência justamente à região dos trópicos, em que possui uma grande diversidade de fauna e flora, temperaturas mais elevadas e praias incríveis.

Nele, elementos naturais ou que lembrem a natureza ganham bastante destaque. Para quem deseja aplicá-lo em casa, é recomendado iniciar aos poucos. “Comece alterando pequenos elementos na decoração, para então descobrir o que mais te agrada e tem a ver com a sua residência. Com o tempo, você vai imprimir o seu próprio estilo tropical”, aconselha Priscila Tressino, arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo.

Outra dica que vale a pena tentar é inserir nos ambientes, por meio de velas e aromatizadores, cheiros que remetem à natureza. Para isso, Juliana Cararo, arquiteta de projetos de interiores e professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR, recomenda “uma fragrância bem natural, como alecrim e capim-cidreira”.

Elementos do estilo tropical

O estilo tropical conta com diversos elementos e texturas. Por isso, de acordo com Juliana Cararo, a madeira pode ser utilizada no piso, parede, forro e mobiliário. As pedras em tonalidades de areia e terracota também podem ser usadas tanto no piso quanto na parede.

As fibras e os tecidos naturais podem ser usados no mobiliário e em acessórios, como mantas, cortinas e almofadas. O artesanato local, por sua vez, pode ser utilizado na decoração dos ambientes. Além disso, é possível usar obras de arte, sejam coloridas ou naturais, que trazem ao ambiente a brasilidade e a realidade da vida nos trópicos.

Aplicando aos ambientes

Para aplicar o estilo tropical em ambientes como quarto, sala de estar e banheiro, Priscila Tressino, recomenda apostar em papéis de parede, quadros, acessórios, tecidos e toalhas de mesa e banho que lembrem o estilo tropical. “No paisagismo, inclua um vaso de monstera (costela-de-adão) ou flor de estrelícia, que também fica incrível”, acrescenta.