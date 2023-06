Filme sobre movimento LGBT no Brasil é exibido no Cine São Luiz

Exibição de "Quando Ousamos Existir" faz parte da Semana Estadual da Diversidade, iniciativa do Governo do Ceará a partir da Secretaria da Diversidade

Entre os dias 22 e 28 de junho, espaços de Fortaleza irão receber ações da Semana Estadual da Diversidade, promovida pelo Governo do Ceará a partir da Secretaria da Diversidade. A programação inclui a exibição do documentário "Quando Ousamos Existir", que traça um histórico do movimento por direitos da população LGBT+ no Brasil.

O longa-metragem, que tem direção de Márcio Caetano e Cláudio Nascimento, será exibido no Cineteatro São Luiz na próxima sexta, 23, a partir das 19 horas. Após a sessão, está previsto um debate com os cineastas e representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A programação terá abertura oficial nesta quinta, 22, às 17 horas, no Museu da Imagem e do Som, com o lançamento da campanha Ceará da Diversidade Contra a LGBTfobia, feira empreendedora e apresentações culturais.

A Semana da Diversidade conta, ainda, com realização da 1ª Remada LGBT do Estado, no sábado, 24; da 22ª Parada pela Diversidade Sexual, no domingo, 25; e do lançamento do Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+, no dia 28 de junho.

Exibição de "Quando Ousamos Existir", na Semana Estadual da Diversidade

Quando: sexta, 23, às 19 horas

sexta, 23, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) Mais informações: @diversidadece



Confira a programação completa



Quinta, 22

17 horas - Lançamento da Campanha: Ceará da Diversidade Contra a LGBTfobia, no Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410, Meireles)

Sexta, 23

14 horas - 5° Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Combate À Discriminação, na sede do Laboratório de Inovação e Dados – IRIS, no Palácio da Abolição (rua Silva Paulet, 400, Meireles)

19 horas - Exibição do filme “Quando Ousamos Existir”, de Márcio Caetano e Cláudio Nascimento, com debate após a sessão, no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Sábado, 24

17 horas - 1ª Remada LGBT do Estado do Ceará, com concentração ao lado do espigão do Náutico e encerramento na Barraca do Joca (av. Beira Mar, 3101, b25A, Meireles)

Domingo, 25

16 horas – XXII Parada da Diversidade Sexual do Ceará, na Avenida Beira Mar

Quarta, 28

8 horas - Criação do Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+, no Auditório do Ministério Público do Trabalho (av. Almirante Barroso, 466, Praia de Iracema)



