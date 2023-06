Comunidade de Amontada ganha ecomuseu com elementos artesanais

O Ecomuseu Barra de Moitas, em Amontada, no Ceará, inaugura na sexta-feira, 30. O espaço reúne trabalhos artesanais, peças agrícolas e fotografias que destacam a riqueza cultural da região e retratam o cotidiano dos moradores da comunidade.

Com mais de 30 peças, o acervo em exposição é dividido em três núcleos: Rio, Mar e Terra. Cada um deles trata de aspectos importantes da história e da cultura de Barra das Moitas. Rede de pescas, rendas e utensílios feitos pela população desde os primórdios do desenvolvimento da comunidade estarão presentes.

“As primeiras famílias chegaram aqui lá pelos anos 1930 e 1940. Naquele tempo a vida era difícil, mas hoje lembrando, era também cheia de alegria, tudo unido para conseguir sobreviver”, lembra Liduina Ribeiro dos Santos, presidente da Associação dos Moradores de Barra de Moitas, que atuou na realização do projeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O artesão José Renaldo Pereira de Azevedo conta que a ideia do museu na comunidade já era pensada há mais de dez anos. “Faz muito tempo que a gente tenta instalar um museu aqui, acho que tem mais de dez anos que essa ideia surgiu na comunidade. Eu não tinha desistido, ainda, da criação, pois seria uma forma de guardar a nossa história, que hoje se tornou realidade”, comenta José Renaldo.

O processo de concepção, expografia e montagem do equipamento cultural contou com a participação do historiador e técnico de Conservação e Restauro, Roberto Moreira Chaves; da produtora cultural, Paula Machado, com experiência em museus e atualmente coordenadora dos acervos do Minimuseu Firmeza; de lideranças e moradores que foram ouvidos e envolvidos na criação do espaço cultural.

Sobre a comunidade:



Barras de Moitas é um povoado localizado no distrito de Moitas, em Amontada, no Litoral Oeste cearense. Lá, vivem pescadores, marisqueiras, agricultores e ribeirinhos. O território tem sido alvo constante da especulação imobiliária nas terras caiçaras. Áreas antes de uso comum, passam por um processo de privatização sem o consentimento da comunidade tradicional, que apesar dos desafios resiste contra o uso indevido das riquezas naturais que fazem parte da subsistência, segurança alimentar e financeira desse território.

O que é um ecomuseu?

O conceito surge durante a 9ª Conferência do Conselho Internacional de Museus (Icom), em 1971, a partir da compreensão de um sentido de património cultural “vinculado a uma comunidade e a um meio ambiente”. Assim, um ecomuseu é o espaço onde é possível conhecer o patrimônio cultural, a memória e a história da região onde é implantado.

Sobre o assunto Museu do Louvre protege ícones bizantinos ucranianos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui