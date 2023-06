Cinema recebe evento sobre empreendedorismo no Ceará nesta sexta, 23

Marcado para essa sexta-feira, 23, o shopping Del Paseo recebe o evento Coisa de Cinema Solidário, para falar sobre empreendedorismo no Ceará

Nesta sexta-feira, 23, o cinema do shopping Del Paseo recebe um momento focado em economia com pequenos e médios empreendedores cearenses. O evento chamado Coisa de Cinema Solidário acontece das 8 horas às 11h30min e, para participar, o público pode comprar os ingressos no site Sympla. Parte da receita destinada às ações da Casa da Criança, em Fortaleza.

Serão 10 palestrantes de variados segmentos da economia. O foco é falar sobre suas histórias, compartilhando dicas, ferramentas, dinâmicas e situações do dia a dia para impulsionar e motivar o crescimento das pessoas e empresas. Além disso, o evento tem o objetivo de estudar e apresentar alguns dos principais modelos de gestão e negócios no Ceará.

Confira temas e palestrantes:

Inteligência emocional - Rogério Castilho

Comunicação com muita energia - Lincoln Nogueira

Planejamento seguro - Jozivan Leal

Toma de conta - Marco Holanda

Falando de investimento - Vianey Girão

Atendimento Disney e liderança - Daniel Donato

Ver a esperança renascer - Islane Verçosa

Crowd ativismo empresarial - Pablo Robles

Titio saúde e bem estar - Ivan Kerber

Contabilidade estratégica - André Antunes

Coisa de Cinema Solidário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando: sexta-feira, 23, das 8 horas às 11h30min

Onde: cinema do shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota,)

Ingressos: R$ 95. Vendas até 20 horas desta quinta-feira, 22. Compra pelo Sympla

Mais informações: (85) 98814-4101

Sobre o assunto Comunidade de Amontada ganha ecomuseu com elementos artesanais

Taylor Swift pode ser processada por plágio de música brasileira

Alemanha dá vale-cultura de 200 euros para jovens de 18 anos

Museu do Louvre protege ícones bizantinos ucranianos

Promotoria de Berlim investiga vocalista do Rammstein por crime sexual

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui