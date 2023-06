Carnaval de Nova Russas vira manifestação cultural nacional por lei

Lei, sancionada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin e fruto de projeto do deputado Júnior Mano, parte do pioneirismo do município no uso de trios elétricos

A festa de Carnaval no município cearense de Nova Russas, no sertão do Estado, será a partir de agora manifestação cultural nacional, conforme a Lei 14.603/23, sancionada pelo presidente da república em exercício Geraldo Alckmin.

O reconhecimento, publicado no Diário Oficial da União, é oriundo de Projeto de Lei do deputado Júnior Mano (PL-CE), natural do município, do qual foi eleito vice-prefeito em 2016. O PL do parlamentar foi apresentado ao congresso em fevereiro de 2019, quando ele era filiado ao Patriota.

Na justificativa do projeto, o deputado afirmou que o Carnaval em Nova Russas "se tornou um evento tradicional no município e região", com impactos econômicos e turísticos. A cidade, ele complementou, "fortalece a sua história e procura preservar os seus costumes e tradições".

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, Nova Russas foi a primeira cidade no Ceará a comemorar os festejos carnavalescos a partir da construção de um trio elétrico.

Carnaval de Aracati também é reconhecido

Na mesma época da apresentação do PL de Nova Russas, ainda em 2019, o Carnaval de Aracati também motivou projeto de lei do deputado Eduardo Bismarck (PDT). Em dezembro daquele ano, as duas propostas de reconhecimento nacional das festas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei referente a Aracati foi transformado em lei e sancionado pelo então presidente da República Jair Bolsonaro em dezembro de 2021.

