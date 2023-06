3 receitas práticas de panquecas veganas

No liquidificador, bata as folhas de espinafre, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, a farinha de trigo integral, o sal e uma colher de sopa de azeite até obter uma massa homogênea.

Montagem

Unte uma frigideira com uma colher de sopa de azeite e adicione a medida de uma concha de massa. Leve ao fogo baixo e espere a panqueca ficar firme e, então, vire-a. Assim que estiver firme, desligue o fogo. Recheie a panqueca com parte das folhas de espinafre e com o abacate cortado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e dobre a panqueca ao meio. Repita o procedimento com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.