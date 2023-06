Veja como decorar diferentes ambientes integrados

A decoração de qualquer ambiente integrado requer cuidado e muito planejamento. Afinal, dentro de apenas um espaço, é preciso dividir dois ou mais cômodos da casa. Por isso, confira as dicas de Daniela Teixeira, arquiteta e sócia-fundadora da Granja Viana Arquitetura & Construção, sobre os principais aspectos decorativos para diferentes espaços integrados.

A dica da arquiteta é apostar em mobiliários que apresentam texturas e cores que combinam umas com as outras. Ela também sugere que uma bancada seja usada como ilha para delimitar os espaços. Além disso, vale investir na iluminação para demarcar bem os ambientes, bem como a aplicação de luzes de cores quentes na sala e de cores frias na cozinha.

Nesse caso, a profissional recomenda trabalhar com um ambiente de continuidade. Para isso, ela explica que é necessário utilizar móveis que apresentem o mesmo estilo. Também é preciso fazer o uso da mesma paleta de cores e do mesmo piso para os dois espaços.

Outra dica da sócia-fundadora da Granja Viana Arquitetura & Construção é apostar em portas de vidros do tipo retrátil. Segunda a especialista, a flexibilidade desse tipo de vidraça deixará os ambientes integrados visualmente, mas isolados em momentos de necessidades, como em períodos de chuva e frio.

Nesse tipo de integração, Daniela Teixeira comenta que os móveis não precisam ser necessariamente da mesma cor e textura, porém é interessante que eles tenham algum tipo de combinação entre si por meio da paleta de cores.

A profissional também esclarece que o ideal é não exagerar na iluminação. Ela indica utilizar apenas um lustre ou um pendente na sala de jantar. E, no caso da sala de estar, optar por pontos de luz, como spots, plafons ou luminárias de piso.

Aposte em cores que não deixam o ambiente carregado (Imagem: Victoriia Kovalchuk | Shutterstock)

4. Integração entre sala de estar e escritório

A arquiteta comenta que esse tipo de integração requer muito cuidado. Ela explica que tal precaução se deve ao fato de que o escritório é um espaço profissional, já a sala de estar é uma área voltada para o lazer.

A dica da especialista, então, é apostar em uma porta retrátil de marcenaria para demarcação dos cômodos, que, no caso, quando aberta, torna o ambiente único. Contudo, quando fechada, além de garantir privacidade e tranquilidade para os momentos de trabalho, também se torna um lindo painel.

5. Integração entre sala de estar e quarto

Para essa integração, Daniela Teixeira indica optar por móveis multifuncionais, como uma mesa que vira nicho e uma cama-armário. A especialista também recomenda apostar em paletas de cores neutras para as mobílias e as paredes, porque essas tonalidades não deixarão o ambiente carregado.

6. Integração entre quarto e escritório

A arquiteta indica que sejam evitadas luzes de cores quentes, como o vermelho e o laranja, pois elas geram um desconforto visual tanto para o trabalho no escritório quanto para o descanso no quarto. Outra dica é investir em mobílias retráteis de marcenaria, como estantes e painéis. A especialista explica que esses móveis conseguirão fechar parcialmente os ambientes, o que garantirá privacidade para o escritório, mas sem deixá-lo separado do quarto.