Morrissey, da banda The Smiths, anuncia shows no Brasil

Ex-vocalista da banda The Smiths, Morrissey retornará ao Brasil após cinco anos para shows em Brasília e São Paulo

O músico Morrissey virá ao Brasil para shows no mês de setembro. A informação foi confirmada pelo próprio artista, em publicação nesta terça-feira, 20, em seu site oficial.

Ex-integrante da banda de rock The Smiths, uma das mais influentes da década de 1980, o vocalista irá se apresentar nas cidades de São Paulo e Brasília nos dias 27 e 30, respectivamente. Informações sobre vendas dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Em São Paulo, a apresentação ocorrerá no Espaço Unimed. Já em Brasília, o show será realizado no Opera Hall. A vinda de Morrissey ao Brasil já era prevista desde o início do ano, após comunicado compartilhado pelo jornalista José Norberto Flesch.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Morrissey no Brasil

São Paulo

Quando: 27 de setembro

Onde: Espaço Unimed

Brasília

Quando: 30 de setembro

Onde: Opera Hall



Sobre o assunto Alanis Morissette anuncia show único no Brasil em 2023

Metallica fará shows no Brasil em 2024; afirma jornalista

Evanescence anuncia shows no Brasil em outubro; confira datas

K-Pop: VAV anuncia show no Brasil em setembro; saiba sobre ingressos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui