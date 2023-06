Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 19/06/23

Um filme nacional vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 19 de junho de 2023 (19/06/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Não Vamos Pagar Nada" é um longa-metragem dirigido por João Fonseca.



Antônia é uma mulher simples que, apesar de desempregada e cheia de dificuldades para pagar as contas, não perde o bom humor. Quando, indignada com o aumento dos preços no único mercado do bairro, ela faz um escândalo, Antônia acaba contagiando outros clientes e causando um reboliço em que saqueiam o mercado e se recusam a pagar. Agora, ela vai precisar de muito jogo de cintura pra justificar suas atitudes para o marido.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Não Vamos Pagar Nada

Quando: hoje, segunda, 19 de junho de 2023 (19/06/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

