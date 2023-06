5 livros para entender a luta e os direitos da comunidade LGBTQIA+

O autor não apenas esclarece conceitos importantes e a luta da comunidade, mas também compartilha histórias pessoais e exemplos da vida real para ilustrar os desafios e as experiências enfrentadas por pessoas LGBTQIA+. Dawson utiliza uma linguagem acessível e uma abordagem franca para explorar temas como orientação sexual, identidade de gênero, relacionamentos e saúde mental.

História começa no colonialismo e segue aos dias atuais (Imagem: Reprodução Digital | Editora Monole)

Neste livro, Trevisan traça um panorama histórico da homoafetividade no Brasil, desconstruindo estigmas e revelando episódios marcantes da trajetória LGBTQIA+ no país. O autor realiza uma abordagem abrangente e detalhada, explorando desde o período colonial até os dias atuais. É uma leitura imprescindível para todos que buscam uma compreensão mais profunda da luta por direitos e da construção da identidade LGBTQIA+ no contexto brasileiro.

4. Stonewall: A História Definitiva da Rebelião LGBTQ – David Carter