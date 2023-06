5 chás desintoxicantes para começar a semana

O chá detox desempenha um papel importante na desintoxicação do organismo e na promoção de um estilo de vida saudável. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de auxiliar no processo de eliminação de toxinas acumuladas no corpo, resultantes de uma alimentação pouco saudável. Além disso, o chá detox pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir doenças. Seu consumo regular também pode auxiliar na perda de peso, uma vez que acelera o metabolismo, facilitando a queima de gorduras.

A seguir, confira como preparar chás desintoxicantes para começar bem a semana!

Chá de hortelã e gengibre

Ingredientes

1/2 l de água

5 folhas de hortelã

2 rodelas de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo, coloque as folhas de hortelã e tampe a panela. Retire a tampa depois de 10 minutos, coe e beba ainda quente.

Chá de laranja com gengibre

Ingredientes

1 dente de alho

1 fatia de gengibre

Casca de 1 laranja

1 canela em pau

1 colher de chá de folhas de hortelã picadas

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a casca da laranja, o alho, o gengibre e a canela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e tampe a panela por 10 minutos. Coe e sirva a seguir.