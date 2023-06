Olivia Rodrigo, do single ‘Drivers License’, anuncia nova música

A cantora estadunidense Olivia Rodrigo, conhecida pela música “Drivers License”, lançará mais um single em 2023. O anúncio da próxima faixa, “Vampire”, foi compartilhado nas redes sociais, com estreia prevista para 30 de junho.

Na imagem de divulgação, Olivia aparece de perfil, completamente em preto de branco, exceto pelos curativos roxos em seu pescoço. A canção, composta em parceria com o produtor Dan Nigro, é o primeiro single da cantora desde o lançamento de seu álbum, “Sour”, em 2021.

“'Vampire' é o som de uma artista firmemente no controle, imbuída de um senso de maturidade e uma confiança ousada... Com 'Vampire', ela está pronta para começar um novo capítulo emocionante”, informou comunicado de imprensa compartilhado pela revista Variety.

Olivia Rodrigo: cantora venceu o Grammy 2022

Olivia Rodrigo, que também atuou na série “High School Musical: The Musical”, recebeu a estatueta de “Melhor Performance Pop Solo” no Grammy 2022 por “Drivers License”, música que a tornou conhecida no cenário pop internacional.

Na mesma premiação, a artista também conquistou, aos 19 anos, as categorias de “Melhor Álbum Vocal de Pop”, por “Sour”, e “Artista Revelação”.

Vídeo: assista ao anúncio do novo single de Olivia Rodrigo



