9 dicas para reformar o banheiro e a cozinha da sua casa

O banheiro e a cozinha são cômodos que costumam ser muito utilizados pelos moradores no dia a dia. Devido a isso, é importante que esses ambientes se mantenham funcionais. Dessa forma, alguns proprietários podem optar por realizar obras ao longo dos anos. No entanto, muitas das vezes são pegos por surpresas desagradáveis ao remodelar esses espaços.

Para evitar incidentes como estes, George Argolo, profissional de hidráulica e elétrica cadastrado na plataforma GetNinjas (aplicativo de serviços que conecta profissionais a potenciais clientes), lista 9 dicas importantes que você deve considerar ao redecorar esses espaços. Veja!

1. Evite contratar vários profissionais

O ideal é contratar um profissional híbrido para fazer o serviço completo. Contratar dois ou mais profissionais, além de significar um custo maior, pode aumentar o tempo de conclusão da reforma e quanto menos pessoas, mais seguro.

2. Fique atento a quantidade de tomadas

A quantidade de tomadas deve ser pensada de acordo com o número de eletrodomésticos que ficam ligados 24h, como fogão e geladeira, além dos que são usados esporadicamente, como liquidificador e batedeira. O indicado é ter, no mínimo, três tomadas para os eletrodomésticos fixos; uma de cada lado do tampo da pia, para os avulsos; e outra abaixo do tampo para uma lava-louças, que exige uma voltagem maior. E cerca de seis tomadas, no mínimo, no caso da cozinha, ou mais dependendo das necessidades de cada família.

3. Defina a instalação de tomadas

Tomadas de potências diferentes exigem instalações diferentes. O ideal é ter em mente quais aparelhos serão usados no ambiente em questão. Em um circuito único, o aparelho que consome mais energia acaba fazendo com que o que menos consome, atue com menor eficiência.

4. Estabeleça quais eletrodomésticos serão instalados

Alguns equipamentos, como lava-louças e forno elétrico, exigem um circuito independente. Essa especificação é descrita no próprio manual do eletrodoméstico, mas alguns engenheiros podem exigir a instalação independente também. O ideal é projetar todas as necessidades antes de iniciar a reforma para evitar problemas posteriores.

5. Tenha o projeto em mãos

Nele estão descritos todos os pontos elétricos e tubulações da casa. Sem o projeto, a chance de ter uma grande surpresa na reforma é quase garantida. Uma dica para esses casos é tentar desenhar um rascunho junto com o proprietário e não se esquecer que, ao concluir a construção de uma casa, é extremamente necessário guardar bem o projeto, já que nas reformas ele é indispensável para os profissionais contratados.