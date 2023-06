3 receitas de feijoada vegana para os dias frios

A feijoada é um dos pratos favoritos dos brasileiros para se aquecer nos dias frios. Por ser versátil, pode ser preparada com temperos variados e, por isso, é ideal para servir nas reuniões entre familiares e amigos, sobretudo se você está buscando opções de pratos veganos. Isso porque essa iguaria também pode ser feita sem ingredientes de origem animal. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de feijoada vegana de dar água na boca para você experimentar. Veja!

Feijoada com linguiça vegetal

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto

100 g de linguiça vegetal

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folha de louro a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Depois, escorra a água, transfira o feijão para uma panela de pressão, cubra com água, adicione as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão.

Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione a linguiça e doure. Quando terminar de cozinhar o feijão, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Disponha a mistura com a cebola e a linguiça sobre o feijão e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o caldo engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dica: sirva com salsinha picada.

Feijoada com tofu

Ingredientes

500 g de feijão-preto

250 g de cogumelos

500 g de tofu picado em cubos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de sopa de páprica defumada

1/2 xícara de chá de molho de soja

Sal, azeite, cheiro-verde, pimenta-do-reino moída e folhas de louro a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Em outro recipiente, coloque o tofu, cubra com água, adicione a páprica defumada e o molho de soja e deixe de molho pelo mesmo período que o feijão. Após, escorra o feijão e o tofu. Disponha os feijões em uma panela de pressão, cubra com água, coloque o sal e as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Transfira a mistura para a panela com o feijão e junte a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o tofu e o cogumelo e doure. Disponha a mistura sobre a panela com o feijão, mexa bem e cozinhe até o caldo engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.

Feijoada branca com legumes

Ingredientes

3 xícaras de chá de feijão-branco

2 xícaras de chá de cogumelos picados

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 berinjela descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 abóbora descascada e picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem semente e picados

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de chá de cominho em pó

2 xícaras de chá de água quente

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, folhas de louro e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Depois, escorra a água, transfira o feijão para uma panela de pressão, cubra com água, adicione as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e a cenoura e cozinhe até a cenoura ficar macia. Junte a berinjela e a abóbora e refogue por 10 minutos. Disponha o feijão sobre a panela e cozinhe até o caldo engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsa e sirva em seguida.