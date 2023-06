5 receitas veganas para comer no pré-treino

Praticar atividade física demanda uma alimentação equilibrada e saudável, principalmente se você deseja ganhar massa muscular e conquistar o corpo definido. Nesse sentido, a dieta vegana pode ser uma excelente aliada, pois ajuda a aumentar a resistência para o treino ao passo que favorece a absorção de carboidratos e proteínas. Por isso, confira a seguir 5 receitas práticas e irresistíveis para turbinar o seu treino!

Wrap de couve com legumes

Ingredientes

4 folhas de couve-manteiga crua

2 cenouras raladas

1 repolho roxo ralado

roxo ralado 1 repolho liso ralado

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos, adicione a folha couve-manteiga e cozinhe até obter uma cor verde brilhante. Repita o processo com todas as folhas, desligue o fogo e espere esfriar. Após, em uma superfície lisa, disponha uma das folhas de couve-manteiga e recheie com a cenoura e os repolhos. Tempere com sal e regue com azeite. Dobre o wrap e repita o processo com todas as folhas. Sirva em seguida.

Batata-doce assada

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

1 pistilo de açafrão

Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsa picada a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as batatas-doces e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as rodelas de batata-doce sobre uma assadeira untada com azeite. Junte o açafrão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido em 180°C até dourar. Desligue o forno, polvilhe com salsa e sirva em seguida.

Torrada de aveia

Ingredientes

200 g de farinha de aveia

2 colheres de sopa de semente de gergelim

3 colheres de sopa de azeite

180 ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e aperte para achatar. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido em 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de geleia de frutas ou pasta de amendoim.