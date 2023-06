Caso Jeff Machado: polícia prende Bruno Rodrigues, principal suspeito

Principal suspeito de matar Jeff Machado, Bruno Rodrigues foi preso nesta quinta, 15. Ele estava escondido em um prédio no Morro do Vidigal

Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Militar prendeu o produtor Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito de matar o ator Jeff Machado e esconder o corpo dele. Bruno teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro e passou a ser considerado foragido no último dia 2. Desde então, a polícia fazia buscas para localizá-lo.

O suspeito foi encontrado após se esconder em um prédio no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pela TV Globo. Bruno estaria com malas prontas para sair do esconderijo quando a polícia chegou. Ele tentava fugir. Outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, foi preso pela Polícia Civil no dia 2 de junho e permanece à disposição da Justiça.

O crime

O ator Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado morto enterrado em um baú, sob dois metros de profundidade, em um piso de concreto, em uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A vítima estava com os braços amarrados acima da cabeça e com um ferimento no pescoço. Foi necessário uma equipe de 9 homens para remover o corpo do local. O ator estava desaparecido desde janeiro deste ano.

Uma das linhas de investigação é a possibilidade do ator ter sido vítima de um golpe, com a promessa de trabalhar em uma novela. A mãe do ator, Maria das Dores Estevão Machado, informou que ele chegou a gastar R$ 12 mil para conseguir o novo emprego.

“Acredito que ele recebeu a promessa de emprego em uma TV. Com todos os cursos que ele tinha, se ele pagasse, conseguiria entrar mais rápido. Então ele foi enganado há muito tempo por falsos amigos e a polícia tem conhecimento porque eu penso que são vários. A polícia vai em busca disso, é de interesse de todos”, afirma.

