5 receitas práticas com frango para comer no pré-treino

O frango é um dos alimentos indispensáveis para o pré-treino. Fonte de proteínas, aminoácidos e vitaminas do complexo B, ele é amplamente conhecido por quem pratica atividade física por seus inúmeros benefícios para o corpo, como bom funcionamento do metabolismo, construção de massa muscular e perda de peso. E o melhor de tudo: também é uma excelente opção para manter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira 5 receitas saudáveis e irresistíveis com frango para comer antes de começar a treinar. Veja!

Panqueca de espinafre com frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

188 ml de leite desnatado

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

300 g de frango cozido e desfiado

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o leite e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de espinafre e bata novamente por 5 minutos. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e preencha o fundo da panela. Cozinhe até começar a formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, recheie as panquecas, enrole e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com cenoura

Ingredientes

400 g de peito de frango, sem pele, sem osso, cozido e desfiado

8 fatias de pão de forma integral

1 cenoura descascada e ralada

Folha de 1 maço de rúcula

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Após, pegue metade das fatias de pão e disponha a cenoura, o frango e a rúcula. Regue com azeite e feche os sanduíches com as fatias de pão restantes. Sirva em seguida.

Bolinho de batata-doce com frango

Ingredientes

300 g de batata-doce descascada e cozida

descascada e cozida 100 g de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, disponha as batatas-doces e amasse com a ajuda de um garfo até formar um purê. Adicione o frango, o sal, a pimenta-do-reino, a cebolinha e o azeite e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.