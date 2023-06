Morre Astrud Gilberto, voz que internacionalizou a bossa nova

Cantora morreu nos Estados Unidos aos 83 anos. Ela ganhou fama mundial após interpretar a versão em inglês de Garota de Ipanema.Morreu nesta segunda-feira (05/06) a cantora Astrud Gilberto, aos 83 anos. Ela se tornou conhecida internacionalmente ao dar voz à versão em inglês de Garota de Ipanema. Ela também foi a primeira mulher brasileira a conquistar um Grammy. A notícia foi anunciada nas redes sociais através do perfil da neta dela, Sofia Gilberto, de 7 anos. "Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", diz o texto. Astrud morreu em casa, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela deixa dois filhos e duas netas. Nascida Astrud Evangelina Weinert, em 29 de março de 1940, em Salvador, na Bahia, filha de pai alemão e mãe brasileira, cresceu no Rio de Janeiro antes de se mudar para os Estados Unidos, onde viveu o resto da vida, como se pode ler no site da cantora. Astrud se tornou conhecida a nível mundial por ser, em 1963, a voz de "Girl from Ipanema", na versão de Stan Getz e João Gilberto, que era marido dela na época. Sem crédito Apesar da popularidade alcançada, ela não recebeu crédito no vinil original do álbum Getz/Gilberto e, segundo vários relatos reunidos pelo jornalista Martin Chilton no jornal britânico The Independent, em 2022, Astrud só recebeu 120 dólares pelos dias de trabalho, apesar de ter sido, de forma quase consensual, a maior responsável pelo sucesso do disco. "Ela acreditava nas pessoas e confiava. Aproveitaram-se da natureza dela, da confiança e do seu desejo de fazer música", disse o filho João Marcelo Gilberto ao Independent, no ano passado, jornal que lembra que Astrud Gilberto não voltou a atuar no Brasil depois de 1965. Divorciada de Gilberto em 1964, lançou, um ano depois, o álbum de estreia, homônimo, com Antônio Carlos Jobim no violão. Também em 1965, editou The Shadow of Your Smile. Seguiram-se mais de 10 discos, muitos deles sucessos de vendas, incluindo colaborações com ídolos seus como Chet Baker, com quem cantou a canção Far Away, no disco That Girl from Ipanema, e uma versão de Fly Me to the Moon. Mais tarde, cantou Desafinado com George Michael, mostrando a sua relevância para a música ao longo de décadas, tendo, nesse mesmo ano de 1996, colaborado com o francês Ettienne Daho, na música Les Bords de Seine. Vencedora do Grammy em 1965 por Girl from Ipanema, Astrud Gilberto ganhou em 1992 um prêmio pela sua contribuição para o mundo do Jazz Latino. Em 2008, recebeu um Grammy Latino pela carreira. Forte defensora dos direitos dos animais, escreveu sobre a necessidade de proteger o mundo animal e participou em campanhas de organizações como a Peta. md (lusa, ots)