Pedro Bial homenageia Alexandre Pires no Som Brasil de quarta, 14

O programa Som Brasil, da Rede Globo, homenageia o cantor e compositor Alexandre Pires nesta quarta-feira, 14. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, o cantor compartilha a história de vida e carreira desde a infância à saída do grupo Só Pra Contrariar.

Durante o programa, o multi-instrumentista apresenta também sucessos que marcaram sua carreira, e é surpreendido por imagens pessoais e de arquivo da TV Globo. A cantora Alcione e os integrantes originais do grupo Só Pra Contrariar estão presentes no episódio.

“Foi um imenso prazer ser homenageado por um dos programas mais importantes da música na atualidade. Ter a minha carreira relembrada de uma forma tão especial me deixou bastante lisonjeado, emocionado e feliz. Relembramos diversos momentos inesquecíveis da minha trajetória, com uma superprodução magnífica… É um grande marco que jamais esquecerei”, comemora Alexandre.



O episódio foi gravado no Palácio Quintandinha, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O espaço foi o maior cassino da América Latina, construído na década de 1940. O palácio será dividido em cenários que contemplem cada fase da vida de Alexandre. A banda principal do cantor mantém-se fixa em um hall de entrada, onde foram montados três palcos diferentes, enquanto apenas alguns músicos se movimentam com o cantor pelos espaços.

