Morre Treat Williams, estrela de ‘Everwood’, após acidente de moto

O ator Treat Williams morreu após um acidente de moto em Vermont, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira, 12. O astro de produções como “Chicago Fire”, “Everwood” e “Hair” tinha 71 anos e deixa esposa e dois filhos.

Williams conduzia uma motocicleta quando se envolveu em um acidente com um único carro. Acredita-se que o motorista do carro não viu o ator quando estava virando na mesma curva. As informações são da revista People.

Uma pessoa foi levada de avião para um centro médico regional e outra foi transportada por ambulância terrestre, de acordo com uma postagem no Facebook dos bombeiros de Manchester, VT.

Carreira de sucesso:

Treat Williams ficou mais conhecido após interpretar o médico Andy Brown, protagonista de "Everwood". O trabalho o fez ser indicado ao prêmio do Sindicato dos Atores na categoria de Melhor Ator. Em 1941, estrelou no longa "Uma Escolha de Coração", de Steven Spielberg. Ele também participou de produções como "Blue Bloods", "Trapaças o Horário Nobre, "Chesapeake Shores" e "Chicago Fire". Em 1979, ele estrelou como George Berger no filme "Hair". O ator foi indicado para o Globo de Ouro por seu papel em "O Príncipe da Cidade", em 1981. Já em 1999, atuou ao lado de Michelle Pfeiffer em "Nas Profundezas do Mar sem Fim". Seu trabalho mais recente foi em "O Diário de Noel", na Netflix.

