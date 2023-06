Veja como escolher as cores para ambientes pequenos

As cores dos ambientes, além de dizerem muito sobre a personalidade e o estilo do morador, podem transmitir variadas sensações, como otimismo, tranquilidade, alegria e aconchego. Dessa forma, é importante tomar cuidado na hora de escolher os tons tanto para as paredes quanto para os móveis e os itens decorativos.

Atenção à composição

Para ambientes pequenos, por exemplo, as cores claras e neutras costumam ser indicadas, pois refletem mais a luz. No entanto, não existe exatamente uma regra. Conforme explica a arquiteta e urbanista Jéssica Ruy, as sensações proporcionadas pelo ambiente também vão depender do tom escolhido e da composição com outras cores e elementos. “É possível usar cores vibrantes e ainda criar uma percepção de amplitude. Por exemplo, uma pintura de meia parede que faça estender o olhar horizontalmente”, acrescenta a profissional.

Como começar?

Ana Viana, do escritório de decoração Buji, ensina que, para mudar as cores das paredes, basta “olhar nas suas referências qual a cor que você gostaria de ter na parede, fazer um teste de cor antes de aplicar e depois pintar (vale se inspirar em vídeos que tem aos montes na internet)”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine