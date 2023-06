Bloco Camaleões Selvagens é atração da festa Love Me Tinder

Love Me Tinder acontece no dia 17 de junho, no Gandaia Club, às 22 horas, e os ingressos custam a partir de R$ 25

A festa Love Me Tinder retorna com edição especial "Cupido Atrasado". O evento acontece no sábado, 17 de junho, no Gandaia Club, às 22 horas, e tem como atração principal o bloco de carnaval Camaleões Selvagens.

Nesta edição, a festa busca criar um espaço de celebração para os solteiros em meio ao Dia dos Namorados, comemorado no Brasil no dia 12 de junho.

Além da atração principal, o evento terá os DJs Femo, AK e Daniel Freire, além de setlist com ritmos diversos, como funk, reggaeton, brega funk e pop.

A programação também inclui brincadeiras para solteiros, como Plaquinhas do match, Roleta superlike, Cupidos mensageiros, Bodyshot e Manda nudes.

O ingresso individual custa R$ 25 e está disponível na plataforma OutGo.

Love me Tinder

Quando : sexta-feira, 17, às 22 horas



: sexta-feira, 17, às 22 horas Onde : Gandaia Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)

: Gandaia Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 25

: R$ 25 Ingressos: à venda no OutGo

