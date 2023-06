Multiartista Orlângelo apresenta espetáculo musical em Fortaleza

Nos dias 16 e 17 de junho, o artista multidisciplinar cearense Orlângelo Leal apresenta o espetáculo “Valise a estória do meu nome”. O evento será realizado em dois espaços de Fortaleza com ingressos gratuitos.

Definido como espetáculo cenomusical, “Valise a estória do meu nome” reúne humor, performance e música em uma apresentação no qual o artista investiga as suas origens e parte em busca dos aspectos, semelhanças e diferenças na identidade entre o povo latino-americano.

Na ocasião, Orlângelo irá apresentar 12 canções, sendo acompanhado pelos músicos Ema Barros, no baixo; Yago Fernando, na sanfona; Carol Maia, na bateria; e Caio Castelo na guitarra. O espetáculo cenomusical também terá participação da cantora Luiza Nobel.

Na sexta-feira, 16 de junho, a apresentação será na Casa Absurda, com início às 20 horas. Já no sábado, 17, o evento ocorre no Centro Cultural Bom Jardim (CCBNB), a partir das 19 horas. No local, o artista irá ministrar uma oficina gratuita na terça-feira, 13, às 10 horas.

Show “Valise a história do meu nome”

Sexta-feira, 16

Quando: às 20 horas



Onde: Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)



Gratuito

Sábado, 17

Quando: às 19 horas



Onde: Centro Cultural Bom Jardim (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)



Gratuito



