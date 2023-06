5 receitas especiais para o jantar de Dia dos Namorados

O jantar do Dia dos Namorados é o momento perfeito para os casais apaixonados aproveitarem essa data. Se você prefere um momento a dois mais íntimo, preparar um delicioso jantar é a escolha ideal para este dia, sobretudo para aqueles que desejam economizar. Por isso, selecionamos 5 receitas práticas e deliciosas para você se aventurar na cozinha e preparar um jantar inesquecível. Veja!

Risoto de cogumelos

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

3 colheres de sopa de azeite

1l de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

150 g de cogumelos Paris

200 g de queijo parmesão fresco ralado

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Limpe os cogumelos com um pano úmido e limpo e corte-os em fatias finas. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente os cogumelos e refogue até que eles comecem a escurecer. Desligue o fogo e transfira os cogumelos para outro recipiente. Reserve.

Na mesma panela, coloque o arroz e refogue em fogo médio por 5 minutos. Junte o vinho e refogue até reduzir. Aos poucos, coloque o caldo de legumes até o arroz ficar macio, mexendo sempre. Por último, coloque os cogumelos, a manteiga e o queijo e cozinhe até o queijo derreter. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Peito de frango recheado

Ingredientes

1 peito de frango

3 colheres de sopa de requeijão

1 tomate sem sementes e cortado em fatias

2 1/2 xícaras de molho de tomate

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos para fechar

Azeite para untar

Modo de preparo

Corte o peito de frango em 4 filés do mesmo tamanho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Separe 2 filés e passe o requeijão em cada um deles. Disponha as rodelas de tomate sobre eles e polvilhe com orégano. Após, cubra com os filés reservados formando dois sanduíches. Prenda com os palitos e reserve.

Unte uma assadeira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os frangos sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo, transfira para uma assadeira untada com azeite e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido em 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Paella de legumes

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 xícara de chá de aspargos

2 cenouras descascadas e picadas

1,5 l de caldo de legumes

1 1/2 colher de sopa de açafrão

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de brócolis

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a vagem, o pimentão, os aspargos e as cenouras e refogue até os legumes ficarem macios. Junte metade do caldo de legumes e o açafrão e cozinhe até levantar fervura. Abaixe o fogo, coloque o arroz, o sal e a pimenta-do-reino na panela e misture bem. Aos poucos, disponha o restante do caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Por último, coloque os brócolis e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Desligue o fogo e sirva em seguida.