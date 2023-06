4 receitas veganas para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para celebrar o amor e a conexão com aquela pessoa especial em nossa vida. E não há melhor maneira de expressar nosso amor do que compartilhar uma refeição deliciosa e saudável, não é? Por isso, trouxemos quatro receitas que com certeza vão deixar a sua pessoa amada encantada com o sabor. Confira!

Macarrão oriental com brócolis

Ingredientes

250 g de espaguete integral cozido

integral cozido 1 brócolis

2 colheres de sopa de cebolinha

3 dentes de alho

2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

1/3 de xícara de chá de molho de soja

1 colher de sopa de açúcar

1/3 de xícara de chá de água

2 colheres de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo

Corte o brócolis em pedaços de aproximadamente 2 cm. Aqueça uma frigideira grande, adicione o óleo, o alho e o brócolis. Refogue por 3 minutos. Adicione o espaguete ao refogado mexendo para aquecer por igual e reserve. Pique a cebolinha e coloque-a em uma vasilha com o gengibre, a pasta de amendoim, o molho de soja e o açúcar. Misture bem. Em uma panela, junte a mistura com a água, o limão e o sal e leve ao fogo para aquecer. Misture o molho de pasta de amendoim e despeje sobre o macarrão com brócolis. Misture bem para que o molho seja bem distribuído. Sirva em seguida.

Farofa vegana

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1 cebola (metade picada, metade em rodelas)

2 bananas cortadas em rodelas

2 jilós cortados em rodelas bem finas

Azeite, azeitonas picadas, molho de soja e sal a gosto

Modo de preparo

Em panelas separadas, coloque o azeite e leve ao fogo médio e refogue a cebola e o jiló. Junte-os e acrescente as rodelas de banana e as azeitonas picadas. Regue com o molho de soja. Acrescente a farinha, mexa até dourar e adicione o sal a gosto. Sirva em seguida.

