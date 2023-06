'Acabou o clima': artistas pressionam Lula por políticas ambientais

Artistas como Mateus Solano, Sérgio Marone, Fe Cortez, Wagner Andrade, Larissa Maciel, Aline Matulja e Thiago Lacerda protestaram contra o governo Lula em vídeo publicado nas redes sociais. O grupo pede uma resposta do governo quanto às medidas socioambientais aprovadas nos primeiros 100 dias de gestão. Segundo o relato do vídeo, o governo teria se pintado de verde para ser eleito e após as decisões recentes “acabou o clima”.

"O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco Temporal aprovado na Câmara. Desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição. Depois de 100 dias de governo, acabou o clima”, protestam em vídeo.

De acordo com o grupo, a pressão será realizada por meio de uma petição que deverá ser assinada por todos e, logo depois, entregue diretamente ao presidente ainda neste mês de junho.

“Sabemos que, do lado de lá, os ruralistas estão fazendo muita pressão no governo para conseguir avançar com seus interesses. Do lado de cá, também temos que aumentar o coro: precisamos ser milhares pedindo #PolíticasAmbientaisFICAM para o presidente Lula. Vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre nosso voto”, completa Mateus Solano na publicação.

Vale lembrar que durante as eleições presidenciais em 2022, diversos artistas iniciaram um movimento nas redes sociais através de vídeos, nos quais apareciam fazendo o gesto que simulava a mudança de uma arma para o L de Lula. A iniciativa tinha o objetivo de virar votos para o governo petista.

