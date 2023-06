5 lugares para conhecer no Rio Grande do Norte

Com uma combinação de praias de areia branca, sol constante e paisagens naturais impressionantes, o Rio Grande do Norte é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. O estado é especialmente conhecido por sua capital, Natal, que oferece uma ampla variedade de atividades de lazer e atrações turísticas, além de diversas cidades vizinhas que valem a pena visitar.

Foi neste cenário que a Schultz Operadora realizou sua XV Convenção de vendas. Entre as apresentações de novos produtos e serviços, os mais de 350 agentes de viagens puderam conferir alguns exemplos dos diversos roteiros que o destino oferece. Nós acompanhamos essa viagem e, a seguir, apresentamos seis lugares imperdíveis para conhecer no Rio Grande do Norte. Descubra!

1. Natal

Natal, a capital do Rio Grande do Norte, é um destino cheio de atrativos naturais, gastronômicos e culturais. A cidade não só é a porta de entrada para os principais destinos do estado, como também, por si só, é um lugar fascinante para se visitar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os grandes destaques ficam por conta de sua vibrante vida noturna, praias de areia branca e uma infinidade de atividades de lazer. Ponta Negra é o lugar preferido dos turistas, mas a viagem não deve se resumir apenas a essa praia. Vale a pena visitar as faixas de areia do litoral sul e norte da cidade e conferir todos os passeios locais.

Morro do Careca

O Morro do Careca, situado na praia de Ponta Negra, é protegido, então não é possível acessá-lo. Mas, por meio de um passeio de barco, é possível admirar não só ele como a Praia das Tartarugas, uma faixa de areia pouquíssimo explorada da cidade.

Parque das Dunas

O Parque das Dunas, segunda maior reserva florestal do país, é outro passeio incrível e até pouco explorado por grande parte dos turistas. Ali é possível fazer pequenas trilhas pelo meio da mata, observar diferentes espécies de plantas e admirar belas dunas em frente ao mar.

Fortaleza dos Reis Magos

Outro ponto de destaque é a Fortaleza dos Reis Magos, construção histórica que servia para proteger a cidade e se tornou uma das principais atrações turísticas de Natal (o local é aberto à visitação de terça-feira a domingo das 08h às 16h). Não deixe de visitar também o Centro de Turismo de Natal, onde acontece o Forró com Turista e é ideal para comprar artesanatos.

2. Pirangi

Parnamirim é a cidade vizinha de Natal, distante 12 quilômetros da capital, que abriga um dos atrativos mais famosos da região (além das praias): o maior cajueiro do mundo. A árvore cobre uma área de aproximadamente 9 mil metros quadrados, com perímetro de aproximadamente 500 metros e está situada na praia de Pirangi. O Cajueiro de Pirangi é um verdadeiro cartão-postal e consta no Guinness Book.

A árvore tem mais de 100 anos de existência e equivale a um conjunto de 70 cajueiros normais. O local é bem preparado para receber turistas, que podem caminhar entre os troncos. Há até um mirante para observar o cajueiro de cima.

Diversas atividades ao ar livre

A extensa faixa de águas calmas e mornas da Praia de Pirangi é, inclusive, uma das preferidas do potiguar para o veraneio, quando fica lotada, de dezembro até o Carnaval. Além disso, Pirangi também oferece várias atividades ao ar livre, como passeios de buggy, mergulho e snorkeling.

Os passeios de escuna que levam até mergulhos nos parrachos são outro atrativo da praia. Além da agradável beira-mar, o lugar tem ainda boas opções de bares e restaurantes. Comer uma paçoca feita no pilão com macaxeira ou degustar um caranguejo no coco é um programa imperdível para quem passa pelo destino.