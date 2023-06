Netflix: Henry Cavill e Schwarzenegger vêm ao Brasil para o Tudum

Arnold Schwarzenegger, India Amarteifio e Henry Cavill estarão no Brasil para participar do Tudum da Netflix; confira todos os artistas que vão estar no evento

Marcado para ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de junho, na cidade de São Paulo, o Tudum irá reunir diversos artistas internacionais no Brasil. Nomes reconhecidos mundialmente, como Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Gal Gadot e Chris Hemsworth desembarcam no Brasil para participar do evento da Netflix.

Tornando-se um dos mais relevantes eventos da cultura pop e cinematográfica, o Tudum reúne inúmeras atividades de entretenimento e ações com atores e atrizes das produções do streaming da Netflix.

Como a própria plataforma descreve, o Tudum é uma experiência imersiva onde o público participante poderá se sentir parte das séries e filmes que fazem parte do universo da Netflix.

O evento deste ano irá ocorrer no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Com entrada gratuita, os ingressos para os três dias que foram disponibilizados já estão esgotados.

Tudum 2023: conheça os artistas que vêm ao Brasil

Arnold Schwarzenegger ("Fubar")

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey ("The Witcher")

Chris Hemsworth e Sam Hargrave ("Resgate 2")

Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt ("Agente Stone")

Nicola Coughlan ("Bridgerton")

India Amarteifio e Corey Mylchreest ("Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton")

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet ("Eu Nunca…")

Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella ("Rebel Moon")

Chase Stokes ("Outer Banks")

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley ("3 Body Problem")

André Lamoglia e Valentina Zenere ("Elite")

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu ("Avatar: The Last Airbender")

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina ("The Archies")

Aria Mia Loberti e Louis Hofmann ("Toda Luz Que Não Podemos Ver")

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar ("One Piece")

Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas ("Sintonia")



