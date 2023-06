Moacir Sidou lança ‘Uma viagem chamada felicidade’ nesta quarta, 7

O lançamento do livro "Uma viagem chamada felicidade", de Moacir Sidou, ocorre no Hotel Praia Centro, em Fortaleza

O consultor empresarial, coach e palestrante motivacional Moacir Sidou realiza o lançamento do seu livro “Uma viagem chamada felicidade”, nesta quarta-feira, 7, em Fortaleza. O evento acontece a partir das 19 horas no Hotel Praia Centro.

Segundo o autor, obra aponta caminhos para superar momentos de instabilidade emocional durante a vida. Para ele, a obra “não é um livro técnico, é um livro prático”.

“Você já sentiu uma tristeza profunda? Experimentou a depressão? Já teve, ou tem problemas de relacionamento com seus pais ou filhos?Já se decepcionou com alguém? Ou pensou em algo pior? Eu vivi tudo isso e ao mesmo tempo... Não foi fácil. Com a ajuda de Deus consegui superar e aprender com tudo isso”, relata Moacir Sidou.

Lançamento “Uma viagem chamada felicidade”

Quando: 7 de junho, às 19 horas



Onde: Hotel Praia Centro (Av. Monsenhor Tabosa, 740 - Fortaleza - CE)

Mais informações sobre venda do livro: @moacir_sidou

